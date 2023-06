Členské preview výstavy: Lost in the Moment That Follows

Buďte první, kdo navštíví výstavu Lost in the Moment That Follows. Jako naše členky a členové máte možnost navštívit výstavu před jejím zpřístupněním veřejnosti ve čtvrtek 8/6 od 11.00 do 16.00. Výstava ze série Cesty sběratelství je věnována sbírce filantropa Ovidia Șandora. Șandorova sbírka je zaměřena na rumunské umění a mapuje umělecké přístupy, hnutí a myšlenky, které významně přispěly k reflexím naší nedávné sdílené minulosti. Skrze aktuální témata současného umění, jako jsou například identita, příroda a lidská existence, staví výstava bok po boku díla důležitých osobností historické a poválečné avantgardy i díla současných umělců. Zajímá vás více? Nenechte si ujít příležitost komentované prohlídky výstavy s jejím kurátorem Tevžem Logarem od 11.30 v anglickém jazyce. Termín konání: 8/62023 11.00–16.00 Návštěvu není nutné rezervovat, nezapomeňte si ale vaši členskou kartu Pouze pro členky a členy Kunsthalle Praha Nevyhovuje vám termín? S vaším členstvím se můžete do Kunsthalle Praha neomezeně a opakovaně vracet – u této výstavy až do 11/9 2023.

