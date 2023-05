Simone Reifegerste Trio ft. Joe Kučera – Křest alba

Simone Reifegerste se narodila v Berlíně a ještě než začala mluvit, chodit nebo myslet, začala zpívat. S kapelou Be Mine Or Run nadchla publikum po celém Německu na koncertních turné. V roce 1997 získala tato skupina za album Beautiful People cenu německých hudebních kritiků. Simone Reifegerste žije pro hudbu a pro život na jevišti. Když zrovna nezpívá na pódiu, najdete ji v jejím studiu Backyard Princess Studios, kde pracuje na nových produkcích a videoklipech. S Joem Kučerou Simone založila trio původně s polským pianistou Chris Szachnowskim. Toho však nahradil v roce 2019 pražský klavírista Vladimír Strnad. Trio působivě a oduševněle interpretuje soulovou, jazzovou a bluesovou klasiku.

Simone Reifegerste podporuje kapelu svým mimořádným hlasem, Joe Kučera citem pro flétnu a saxofon a Vladimír svou mnohostrannou a barevnou hrou na klavír. Dohromady se jejich hudba slévá v nezapomenutelný zážitek. V Jazz Docku pokřtí a představí toto trio spolu s dalšími hudebními přáteli svoje nové album As Times Goes By.