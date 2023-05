Jaz­zové léto v Kasárnách: Alli­son Wheel­er Quar­tet & David Dorůžka Kon­cert se koná na venkovním pódiu Kasárny Karlín. Vstupné: https://goout.net/en/allison-wheeler-quartet-and-david-doruzka/szytetv/ Amer­ická zpě­vač­ka Alli­son Wheel­er je umělkyně s lásk­ou ke kreativním výzvám. Její hud­ba plynule překraču­je žán­rové hran­ice a čer­pá inspiraci od takových osob­nos­tí jako Regi­na Spek­tor, Nor­ma Win­stone, Fiona Apple, Aoife O’Donovan a další. Za pomo­ci jaz­zu a výt­varného umění vytváří svůj jedinečný svět plný improvizace, nos­tal­gie a lásky k impre­sion­is­mu.

V Jazz Docku loni v létě pokřti­la své deb­u­tové album Winterspring. Pro­jek­tu se během let podaři­lo rozkvést v jeden z nejza­jí­mavějších vokál­ních počinů na dnešní evrop­ské scéně. Win­ter­spring vypráví kla­sický příběh o společném působení pro­tichůd­ných sil za cílem růs­tu. Album pojed­nává o lásce, svě­tle a samotě svou neza­měnitel­nou směsí stylů a žán­rů pomocí pronikavého vokálu a barevného doprovo­du. Vyš­lo v létě 2022 u brit­ského labelu Ubun­tu Music a bylo jed­ním z nejčastěji skloňo­vaných debutů toho­to roku. Amer­ický serv­er All About Jazz jej označil za jed­no z šesti nejlepších alb roku 2022 po boku takových jmen jako Anto­nio Sanchez, Makaya McCraven či Theo Croker.