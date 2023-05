Ve čtvrtek 15. června proběhne již tradiční sportovně - charitativní akce Běh pro Jedličku. Akci pořádá Nadace Jedličkova ústavu a výtěžek ze startovného věnuje v plné výši na podporu dětí a mládeže s tělesným nebo kombinovaným postižením. Patronem Běhu pro Jedličku je herec Vladimír Polívka, který se na účastníky bude těšit na startu. Jedličkův ústav je více než sto let nedílnou součástí Vyšehradu, a proto se poběží symbolicky po vyšehradských hradbách, kolem dominant Vyšehradu – baziliky sv. Petra a Pavla a rotundy sv. Martina. Hlavní běh odstartuje v 17 hodin. Registrace byla již spuštěna a je možné se přihlašovat na stránkách: www.behprojedlicku.cz.

Překážka jako symbol „Pro závodníky máme připravených několik závodních okruhů v různé délce a s různou obtížností - od dětských na 100 metrů až po ty náročnější na 2800 a 5800 metrů. Jednotlivé trasy budou obsahovat překážkové zóny, které budou symbolizovat bariéry, se kterými se denně setkávají děti a mládež s tělesným postižením,“ řekla výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Markéta Balvínová. Poběží i školy Dlouhodobým cílem Nadace Jedličkova ústavu je posílení sociální empatie dětí a větší porozumění lidem s handicapem. Čtvrtý ročník Běhu pro Jedličku bude proto rozšířen o dopolední běhy žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol. Studenti budou závodit v týmech v počtu 5 – 15 běžců, přičemž hodnotit se budou časy pěti nejrychlejších. Běh však nebude jediným hlavním dopoledním programem. Propojování se světem handicapu Propojování zdravých dětí s dětmi s handicapem bude hlavním tématem celého dopoledního programu škol.

Zajímavostí a zároveň novinkou bude hlavně doprovodný program pro školy, který si připravili přímo studenti z Jedličkova ústavu – bude to takové volná beseda a na téma: život s handicapem, s hrou a možností si třeba vyzkoušet, jaké to je jezdit na invalidním vozíku. „Jde nám především o to, aby zdravé děti měly možnost setkat se studenty Jedličkova ústavu, aby je měly možnost poznat blíže a zjistit, že se jedná o obyčejně děti - jejich vrstevníky, kteří jsou třeba jen na vozíku. Mohou tak třeba prostřednictvím akce navázat nová přátelství. Zjistí třeba, co obnáší chodit do školy s dětskou mozkovou obrnou, jak funguje vozík nebo společně vyvrátíme mýty o životě s handicapem.“ upřesnila Markéta Balvínová