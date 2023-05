Skate Games na Výstavišti

O co jde? Skejty, battly, tricky, hudba a chill! Druhý ročník Skate Games v areálu Výstaviště, kde nemůžete chybět, pokud jste správný fanoušek všeho okolo skateboardingu.



K vidění budou battly ve dvou soutěžích – Game of S.K.A.T.E a Best Tricks. Celý závod se pojede dle tradičních The Berrics pravidel a koná se na Skateplaze v areálu pražského Výstaviště. V blízkém okolí jsou bistra, spousta místa pro relax, toalety, pítka...prostě super zázemí pro skejtovou akci.



Čekají vás i doprovodné BestTrick contesty a Open Jamy – vše pod taktovkou CzechSkateboarding.

A s kým se na místě určitě potkáte? Tonča Bakošová, Laura Žáčková, Alex Blažek, Richard Březina, Vilém Jakeš a další! A celé to bude moderovat Honza Bašný.



Trénink 12:00–13:00 hod.

Registrace 13:00–13:30 hod. na místě za 50 Kč

Start battlů 14:00–16:00 hod.

Final battle 16:30–17:00 hod.

Best flat trick 17:00–17:15 hod.

BestTrick & Jam 17:30–17:55 hod.

Vyhlášení 18:00 hod.



Vstup pro fans je zdarma.

