Archirun 2023

Kotelna, co vypadá jako pyramida, smíchovský bunkr na peníze, fasáda ze skleněných televizí nebo levitující dům. Pojďte si s námi připomenout 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, Karla Pragera. Podíváte se na místa, která nejsou běžně přístupná, a seznámíte se s dalšími nadšenci, co se rádi prohání městem s pohledem upřeným na budovy kolem sebe.

Běžte, klusejte, jděte. Archirun je pro všechny – ať už běháte desítku za hodinu nebo se vám zvedá tepovka třeba jen svižnější chůzí do schodů. Trasu, kterou jsme naplánovali zhruba na sedm kilometrů, zvládne každý.

Zaregistrujte se a staňte se součástí komunity běžců, kteří milují architekturu.