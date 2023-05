Pěší zóna Anděl bude ve středu 31. května patřit hlavně všem milovníkům dobrého vína a delikates, které se s vínem výborně snoubí. Právě v tento den se totiž na Andělu uskuteční akce s názvem Víno a delikatesy z celého světa. A na co se budete moci těšit?Na akce věnované vínu nemusíte čekat až do podzimu, kdy probíhají vinobraní. Stačí, když dorazíte ve středu 31. 5. do Prahy na pěší zónu Anděl a můžete si víno vychutnávat plnými doušky.

