Joga - open class

KAŽDÝ PÁTEK OD 7.30 HODIN

Lekce jógy mohou být velice různorodé. Naše studio se však primárně zaměřuje na jemnější styly jogy jako je Jóga pro zdravá záda, Jemná jóga, Ranní jóga pro probuzení, Jóga pro fascie. Naše lektorky si zakládají především na správném držení těla, aktivizaci pánevního dna, hlubokém dechu a využití pomůcek.Pomůcky využívají především pro správné nastavení do jednotlivých ásan, aby tělo bylo ve správném fyziologickém pohybu. Veškeré pohyby nesmí být v rozporu s vašimi zdravotními omezeními, vše by mělo být maximálně v souladu s vaším fyzickým i psychickým nastavením, aby pro vás zážitek z lekce byl jedinečný. Harmonie těla a duše je to nejdůležitější, co bychom chtěli abyste si z našich lekcí odnesli. Pokud vás zaujalo naše komplexní pojetí v jógovém duchu, neváhejte a přihlašte se!