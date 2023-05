Světový romský festival Khamoro

Khamoro je tady! Máme 25. narozeniny! Přijďte na největší romský festival na světě a oslavte s námi jubilejní výročí – tentokrát s mottem Khamoro svítí pro každého. Koncerty, výstavy, divadlo, defilé účinkujících v ulicích, dance battle a mnoho dalšího. Buďte u toho! Těšíme se na vás - Lošanas pre tumende Letošní jubilejní ročník festivalu Khamoro se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla.

Program letošního ročníku: 28.5. 17:00 - Divadlení představení: Djelem, djelem (Rock Café) - vstup zdarma 28.5. 19:30 - Khamoro party (Gauč ve Stromovce) - vstup zdarma 29.5. 19:00 - Koncert klasické hudby: Nataša Tasić Knežević a hosté (Jeruzalémská synagoga) - vstup zdarma 30.5. 18:00 - Premiéra dokumentu: Ladislav Goral (Kampus Hybernská) - vstup zdarma 30.5. 20:00 - Gypsy Jazz koncert: The Rosenberg Trio & Family (Lucerna Music Bar) 31.5. 17:00 - Vernisáž výstavy: Neplivej mi do tváře / Mersud Selman (Novoměstská radnice) - vstup zdarma 31.5. 19:00 Literárně hudební večer: Gavoro (Komunitní centrum Kampa) - vstup zdarma 1.6. 10:00 Street art performance: Zoran Tairović (Centrum Prahy - Václavské nám.) - vstup zdarma 1.6. 15:00 Dance battle (Centrum Prahy - Václavské nám. ) - vstup zdarma 1.6. 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy: Otevřená cesta (Letohrádek Kinských) - vstup zdarma 1.6. 19:00 Koncert tradiční romské hudby I. Milan Kroka All Star Band (CZE), Arbat & Boulou Ferré (FRA, RUS), Le Rom (HUN), Kocani orkestar (MKD) (La Fabrika) 2.6. 9:00 Mezinárodní konference: Make Roma proud again! (Kampus Hybernská) 2.6. 15:00 Khamororo: Dětský den (Park Portheimka) - vstup zdarma 2.6. 19:00 Koncert tradiční romské hudby II. Marcela (SVK, FRA), Marko Šabanović (SRB), Puerto Flamenco (ESP), Mahala Rai Banda (ROM) 3.6. 10:30 Defilé (Centrum Prahy - Václavské nám.) - vstup zdarma 3.6. 13:00 Mezinárodní konference: Make Roma proud again! (Kampus Hybernská) 3.6. 20:00 Galakoncert: Milan Kroka All Star Band (CZE), Arbat & Boulou Ferré (FRA, RUS), Le Rom (HUN), Kocani orkestar (MKD), Marcela (SVK, FRA), Marko Šabanović (SRB), Puerto Flamenco (ESP), Mahala Rai Banda (ROM) (Divadlo Archa)