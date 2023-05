Boulder star / Kaija Hinkula - výstava

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Kaiji Hinkuly BOULDER STAR (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Entry). Zahájení proběhne ve čtvrtek 25. května od 18 hodin. Umělecká tvorba Kaiji Hinkuly se odehrává v oblasti expandované malby, kde se dvojrozměrné obrazy rozšiřují do sochařského a prostorového zážitku. Nová instalace Boulder Star si pohrává s rozšířenou materialitou a možnostmi specifickými pro dané místo v malířské scéně představující instalaci skládající se z různých materiálů jako video, látka a readymade. „Vystavená díla jsou podle autorčiných vlastních slov "modelovacími příručkami pro nový vesmír". Autorka také popsala svou dosavadní uměleckou vizi, když uvedla, že "mé práce se soustředí na vytěsnění místa, pozorování nebo materiálu z kontextu a jejich transformaci do nového tvaru, prostoru a děje. Díla se pohybují někde mezi malbou a sochou, což by se dalo popsat použitím výrazu fantastický minimalismus". (text: Ph. D. Juha-Heikki Tihinen) Finská umělkyně Kaija Hinkula (nar. 1984) vystudovala magisterský obor malířství na Akademii výtvarných umění v Helsinkách a Saimaa Universty of Applied Sciences ve Finsku. Její díla jsou zastoupena ve sbírkách HAM Helsinki Art Museum, Oulu Art Museum a The Finish State Art Collection. Kurátorka: Kristýna Řeháčková 25. května zahájíme v Pragovka Gallery další dvě výstavy: Anna Ruth - WATCH ME DANCE ON THAT RAT'S TAIL (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up) David Strauzz - VIA (26. 5. – 29. 6. 2023, The White Room) Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Záštitu nad výstavou poskytl velvyslanec Finské republiky J. E. p. Pasi Olavi Tuominen. Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR, MČ Praha 9. Partnerem projektu je Mount Capital. Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.