Vernisáž výstavy WATCH ME DANCE ON THAT RAT'S TAIL / Anna Ruth

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Anny Ruth WATCH ME DANCE ON THAT RAT'S TAIL (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up). Zahájení proběhne ve čtvrtek 25. května od 18 hodin. Výstava Anny Ruth v Pragovka Gallery se zaměří na známý příběh Krysaře. Dotkne se především motivu flétny jako nástroje k očarování a manipulaci. Tato tématika silně rezonuje se spektrem autorčina zájmu v malbě, jenž zahrnuje mj. také mystično a lidská i zvířecí těla. Na vernisáži proběhne performance Anny Ruth, jejíž hudební tvorba je svou éteričností neodmyslitelně spjata s tou výtvarnou. Kurátor: Pavel Tichoň 25. května zahájíme v Pragovka Gallery další dvě výstavy:�� Kaija Hinkula - BOULDER STAR (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Entry)�� David Strauzz - VIA (26. 5. – 29. 6. 2023, The White Room)� Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.