Vernisáž výstavy VIA / David Strauzz

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Davida Strauzze (26. 5. – 29. 6. 2023, The White Room). Zahájení proběhne ve čtvrtek 25. května od 18 hodin. Výstava Via představí aktuální tvorbu Davida Strauzze, jež otevírá témata, která si každý neseme v sobě, ale často je raději necháváme v bezpečí za zavřenými dveřmi. Je mezi nimi jungovský stín, naše druhá strana osobnosti, která zůstává neviděna i přesto, že by mnohdy ráda pronikla na povrch. Zrcadlový obraz lidské bytosti je pro Davida Strauzze nesmírně důležitou součástí jeho práce stejně jako související témata existence a „neexistence", pronikající do jeho portrétů, masek i dalších objektů a site-specific instalací. Nekončící strach z existenciální nejistoty vrhá člověka na jeviště absurdního divadla a vede k základnímu tématu výstavy, kterým je ochota vydat se na cestu hledání sebe sama. Kurátorka: Kristýna Jirátová 25. května zahájíme v Pragovka Gallery další dvě výstavy:�� Anna Ruth - WATCH ME DANCE ON THAT RAT'S TAIL (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)�� Kaija Hinkula - BOULDER STAR (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Entry)

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR, MČ Praha 9. Partnerem projektu je Mount Capital. Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.