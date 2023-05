Telka slaví 70

V originální expozici si návštěvníci všech věkových kategorií projdou tím nejzajímavějším ze sedmi desetiletí televizní tvorby, zvláště z posledních 12 let.

Do Galerie doslova vtančíte tunelem spolu s účinkujícími z oblíbené televizní show StarDance …když hvězdy tančí. Dále vás čeká doupě Sněžného draka s 3D modelem a originály kostýmů.

Projdete si scénami z nezapomenutelných filmů Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zasoutěžíte si se Zázraky přírody, ve Videostopu si prověříte své znalosti z oboru filmu a televize, nebo se můžete trefit míčkem do obří buřinky z pořadu 6 ran do klobouku.

