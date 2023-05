Jahodové sázení pro děti

Není žádná pohádka, že jahůdky se sází u Chládka



Jakou radost by měly vaše děti, kdyby si vypěstovaly vlastní jahůdky? My si myslíme, že óóóbrovskou. A tak zveme všechny holčičky a kluky k nám do zahradnictví, kde si po celý víkend můžou do květináčku sami vysadit kvetoucí jahodník, který si odnesou domů a za pár týdnů z něj budou sklízet vlastní červené jahody.



Na naší venkovní zahradě jsou připravené stoly plné substrátu, mladých rostlin jahůdek, barevných květináčků, jmenovek, ale i návodů na pěstování, a tak jediné, na co čekáme, jsou šikovné děti, které by se na chvilku rády staly zahradníky a jako odměnu si u nás vychutnaly jahodovou zmrzlinu.



Cena vysazení jednoho jahodníku je 98 Kč a součástí je i poukázka na jahodovou zmrzlinu z naší restaurace.



Program akce

• vysazování vlastní rostliny jahodníku, ke které získáte poukázku na jahodovou zmrzlinu z naší restaurace

• rozšířený sortiment o jahodové dobroty, jako jsou jahodové mošty, džemy, jahody sušené mrazem, ale i jahodové víno

• pestrá nabídka pro nejmenší zahradníky (dětské nářadí, rukavice, pěstitelské pomůcky)

• cena květináčku s jednou sazenicí jahodníku je 98 Kč a zahrnuje: poukázku na jahodovou zmrzlinu, sazeničku jahůdky, květináč, podmisku, substrát, jmenovku a návod na pěstování