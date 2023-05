Seminář - Jak předcházet (zbytečným) konfliktům v rodině

Máte pocit, že neudržíte nervy na uzdě? Trápí vás „žabomyší spory“ s dětmi, manželem a dalšími členy rodiny? Chcete se dozvědět, co udělat pro to, aby spory nebyly spory, jak jim předcházet a co zkusit jinak při jejich řešení? Většina běžných konfliktů v rodině vznikne z banální situace, ale umí nadělat hodně škody ve vztazích. Na semináři nabízíme pohled na vznik běžných konfliktů v rodině – s dětmi, s partnerem, podíváme se na možné strategie prevence konfliktů, a když už konflikt vznikne, jak jej řešit ke spokojenosti všech zúčastněných. Dozvíte se, jak vnitřní konflikty ovlivňují řešení těch interpersonálních, jakým slovům, případně větám se vyhnout a co naopak může fungovat, ať už ve vztahu k partnerovi, tak k dětem.

Jak můžeme používáním pozitivní komunikace problematické situace eliminovat. Součástí semináře je i řešení modelových situací. Na seminář navazuje možnost konzultace, kde bude prostor pro řešení konkrétních konfliktních situací ze života. Přednáší Mgr. Alena Klucová - odborná lektorka Vstupné 100 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo rezervovat: https://kazimirka-letnice.auksys.cz/master/jednorazove.php?showlist=2&kategorie=4