Dřevěné pytlí v jutových uhlích The Muslim Jew, The Ugly and The Drummer

DPvJU (Dřevěné pytlí v jutových uhlích) - veteráni českého alternativního rocku, kteří se v téměř kompletně proměněné sestavě začátkem loňského roku po pauze vrátili na koncertní pódia se zcela novým repertoárem, postaveným na souhře tří elektrických kytar, razantní rytmiky a trubky. Koncert v Malostranské besedě je součástí týdenního turné DPvJU, zahrnujícího i zastávky ve dvou punkových klubech v Paříži a v Zahradnictví U Rypáčků v Braníku.

MJUD (The Muslim Jew, The Ugly and The Drummer) - Psychedelic blues rock z Prahy. Hudba kapely MJUD navozuje atmosféru filmového soundtracku s živou improvizací. Hudbu skládá klávesista Giora Kukui, na aranžích se podílí i zbytek kapely, kytarista Martin Alaçam (ex-Metamorphosis) a bubeník Luka Šuto.