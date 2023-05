INSPIROVÁNO ŽIVOTNÍMI I TVŮRČÍMI PERIPETIEMI SLAVNÉHO ŠVÉDSKÉHO SPISOVATELE A DRAMATIKA AUGUSTA STRINDBERGA, SVĚTOVĚ PROSLULÉHO “NEPŘÍTELE ŽEN”.

LÁSKA, ŽÁRLIVOST, MANŽELSTVÍ, SNY, SVOBODA, PENÍZE, DIVADLO.

„Jádrem inscenace Manželská historie je problematický vztah k ženám Augusta Strindberga a jeho manželství s neúspěšnou herečkou Siri von Essen. Na půdorysu vědecké přednášky a jednotlivých etap milostného vztahu v silně groteskní nadsázce ohledává témata neporozumění, manipulace, vnitřní nejistoty, zklamaných nadějí, destruktivních a toxických vztahů, citové vyprahlosti či umělecké sebestřednosti. Trio Trmíková Nebeský-Prachař inscenací oslavují třicet let spolupráce a nabízejí ve vrcholné formě to nejlepší z roky budovaného stylu – sžíravou ironičnost, extravagantní artistnost, imponující herecké výkony kombinující civilnost s histriónstvím, živý hudební doprovod, rafinovanou přímočarost a navíc notnou dávku zábavnosti a vtipu. O stálé tvůrčí potenci a nespoléhání se jen na „staré a ověřené“ svědčí také přizvání Anny Fialové do role Siriiny milenky Marie, která se dokáže zcela naladit na stávající členy souboru a zároveň přináší novou energii i barvu.“ Jitka Šotkovská

