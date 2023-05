Tribute to the Giants of 1940s Bebop

Pražský mezinárodní sextet "Bohemia After Dark" se zaměřuje na autentické provedení klasických i opomíjených skvostů ze zlatého věku bebopu 40. let až po vznik hard bopu v polovině 50. let. Mezi jazzové legendy spojené s tímto koncertem věnovaným bebopu 40. let patří Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Tadd Dameron, Thelonious Monk, Oscar Pettiford a Kenny Clarke a dále zpěvačky Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Annie Ross a Carmen McRae. VÍCE INFORMACÍ ZDE

