Winston A. Watson jr., legenda a ex bubeník Boba Dylana přijal pozvání renomovaného zpěváka a varhaníka Jana Holečeka, aby společně odehráli v České republice a na Slovensku několik exkluzivních koncertů věnovaných tvorbě a písním Boba Dylana. K sobě si přizvali jedny z nejlepších muzikantů daného žánru a sice Vladimíra „Gumu“ Kulhánka na basu, Karol Komenda a Jirku Rambouska na kytary a Vladimíra „Boryše“ Seckého na saxofon.

Českým fanouškům byl poprvé podobný „Dylanovský program“ představen v rámci festivalu Blues Alive v roce 2021. Na několika málo exkluzivních koncertech Winston Watson & friends play Bob Dylan se čeští a slovenští fanoušci mohou těšit na to nejlepší z Dylanovi tvorby! Za všechny skladby jmenujme například Like A Rolling Stone, Knockin' on Heaven's Door, Jokerman a další…

Jan Holeček v současné době připravuje své autorské album, na kterém mimo jiné spolupracuje právě s Winstonem Watsonem a není tajemstvím, že na plánovaném turné představí i něco málo z připravovaného alba.