Vyrazte poslední květnový víkend za kuchařskými hvězdami na Eats and Beats festival

Jste fanoušky kvalitního jídla a dobré hudby? Pak o víkendu od 26. do 28. května vyrazte na unikátní Eats and Beats food festival, který proběhne v nákupním centru Metropole Zličín.

Nenechte si ujít exkluzivní propojení kvalitního jídla, dobré hudby a nekonečné zábavy, které přináší Eats and Beats food festival nákupního centra Metropole Zličín. Kromě skvělého jídla z rozmanitých foodtracků a stánků se mohou návštěvníci festivalu těšit také na dvě kuchařské hvězdy. V sobotu 27. 5. se od 13:00 do 15:00 na centrálním náměstí představí známý šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef Marek Raditsch, v neděli ve stejný čas a na stejném místě předvede své kuchařské dovednosti současný porotce soutěže MasterChef a kulinářské eso Jan Punčochář. S kuchaři se budou moci návštěvníci festivalu potkat v rámci meet and greet, oba dny se může třicet šťastlivců těšit také na ochutnávku jejich exkluzivního tříchodového menu.

Muzikanti a doprovodný program pro celou rodinu

Kromě kuchařských hvězd a skvělého jídla čeká návštěvníky Eats and Beats food festivalu také doprovodný hudební program, který odstartuje již v pátek od 16 do 18 hodin a pokračovat bude v sobotu a v neděli vždy mezi 12:00 a 18:00. Během festivalu si budou moci zájemci poslechnout zpěvačku Dashi Stardust, Michala Zpěváka, The Most Naked Men nebo Matyáše Darnady. Průběhem celého festivalu bude provázet moderátorka Markéta Hrubešová. Návštěvníci se mohou celý víkend těšit také na zábavné aktivity pro děti, interaktivní kvízy, kuchařské workshopy a Kolo štěstí, kde budou moci vyhrát hodnotné ceny od nákupního centra Metropole Zličín po celé konání festivalu. Více informací a detailní program najdete na www.metropole.cz.