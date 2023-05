Maranatha Gospel Choir je pražský soubor zpívající gospelové písně.

Soubor vznikl v roce 2006 od kdy také aktivně vystupuje. Patří mezi největší gospelové sbory v České republice. V klubových prostorách vystupuje také v menších formacích kolem 12ti zpěváků. Soubor doprovází parta profesionálních muzikantů - Jan Bálek (keys, TOP Dream Company, The Documents, Los Quemados, Xindl X,...), Ondřej Pomajsl (drums, Vltava, Los Quemados, Roman Dragoun and his Angels,...), Radim Genčev (bass guitar, The Documents, Xindl X, Madfinger,...), Karel Bárta (guitar, Alo Trio Band, Tonny Blues Band, Tonya Graves Band,...). Repertoár souboru tvoří převzaté písně gospelových uměclů jako je např. Kirk Franklin, Brian Fentress, Claes Wegener a další. V současné době také vychází nové autorské písně, které tvoří Radim Genčev s českými texty Ondřeje Ládka, a spolupracuje na akrobatickém muzikálu Nebesa branického divadla Bravo! V klubech zaznívají také gospelovější úpravy známých popových písní od Michaela Jacksona, Coldplay, George Michaela a dalších...