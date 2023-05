AI obraz pro OBRAZ: Umělou inteligencí proti krutosti

Zveme Vás na výstavu, která upozorňuje na existenci dvou světů, ve kterých se každodenně pohybujeme. Jedním z nich je svět vyspělé společnosti 21. století, ve kterém technologie dospěla do takové fáze, že sama ze zadaných slov dokáže tvořit vizuálně komplexní obrazy. Druhým z nich je svět plný zastaralých a barbarských praktik, jako jsou velkochovy hospodářských zvířat.

Výstava si hraje s kontrastem mezi těmito světy. Právě umělá inteligence totiž vytvořila vystavované obrazy, které zachycují kuřata v různých podobách a situacích. Proč zrovna kuřata? V ČR každoročně „žije“ asi 140 milionů kuřat ve velkochovech. V nich nepoznají nic víc než bolest a utrpení. Známé osobnosti si řekly, že takhle to nemohou nechat a s pomocí umělé inteligence vytvořily vystavované obrazy, které je možné si vydražit na podporu kampaně Rychlokuřata za zlepšení životů milionů kuřat. Mezi osobnostmi jsou například účastník pořadu Survivor a moderátor Evropy 2 Tomáš Zástěra, zpěvačka Tamara Klusová, herečka Veronika Čermák Macková, youtuberka Anežka Chudílková alias Not so funny Any a další.