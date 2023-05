Psal se rok 2004, když se dala dohromady parta hudebníků kolem trumpetisty Petra Harmáčka a saxofonisty Davida Fárka. Od té doby si TOP DREAM COMPANY vydobyli pevnou pozici na české funkové scéně a pravidelně přivádí do varu každého, kdo aspoň trochu miluje hudbu. To, že se kapela na jednom podiu vystřídala třeba se světovými jmény jako Kool & the Gang, Freak Power, Victor Wooten nebo Corym Henrym, je pak už jen další logický vývoj.

Ať už se jedná o párty v klubu nebo koncert pod širým nebem, těchto jedenáct hudebních osobností se zpěvákem Jakubem Vaňasem vás rozzáří a naplní tou nejlepší energií. Kapela vystoupí přesně rok poté, co pokřtila v Jazz Docku své poslední album Rádiové hity vol.1. Pravidelně klub zcela zaplní, proto nezmeškejte vstupenky v předprodeji a přijďte si užít nadupanou jízdu!