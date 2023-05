Arnold Schönberg: Písně z Gurre

Po 102 letech se do Státní opery v Praze vrátí v rámci cyklu Musica non grata monumentální, postromantická skladba Arnolda Schönberga Písně z Gurre, příběh na motivy středověké dánské ságy o lásce, žárlivosti, vraždě i věčném koloběhu přírody, „jež s každým východem slunce smete neštěstí a smrt“. Přes dvě stě hudebníků na scéně – dva orchestry, dva sbory a šest špičkových českých a zahraničních sólistů, včetně švédského tenoristy Michaela Weiniuse a držitele Ceny Grammy Dietricha Henschela –, vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Norského rozhlasového orchestru Petra Popelky. Projekt vznikl v koprodukci Musica non grata, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Norského rozhlasového orchestru a Opery Národního divadla a Státní opery v rámci oslav 100 let Českého rozhlasu. V německém originále s českými titulky.

Účinkují:

Dirigent: Petr Popelka

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Norský rozhlasový orchestr

Český filharmonický sbor Brno

Sbormistr: Petr Fiala

Slovenský filharmonický sbor

Sbormistr: Jozef Chabroň

Waldemar: Michael Weinius

Tove: Susanne Bernhard

Lesní holubice: Štěpánka Pučálková

Sedlák: Yngve Søberg

Blázen Klaus: Kevin Conners

Vypravěč: Dietrich Henschel