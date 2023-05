Boss Babiš - 100. repríza a poslední představení

Přežilo politické zákazy, přežilo pandemii Covidu, kdy nejen divadla nemohla hrát. Nyní satirické divadelní představení Boss Babiš, se kterým Divadlo RePublika projelo celou Českou republiku, uvede 18. května od 19:30 hodin v divadelním sále klubu Rock Café na Národní třídě svou 100. a zároveň poslední reprízu.

Na jaře 2019 přišel ředitel Divadla RePublika Jan Julínek za autorem scénáře Janem Noskem Novákem s nápadem inscenovat knižní bestseller předního investigativního novináře a spisovatele Jaroslava Kmenty Boss Babiš.

„Přinesl jsem mu knihu Jaroslava Kmenty a když si ji přečetl, tak odpověděl, že jízdní řády nedramatizuje. Pak jsme ale přemýšleli, dlouho si s Janem Noskem Novákem a dramaturgyní Lenkou Skalickou povídali a na inscenaci, o které jsme předem netušili, jaký bude mít ohlas, nakonec začali pracovat,“ vzpomíná ředitel Divadla RePublika Jan Julínek.

Na konci července téhož roku se autoři potkali s Jaroslavem Kmentou, aby mu představili svůj plán. Protože se autorovi bestselleru nápad líbil, dal divadelnímu zpracování jeho knihy zelenou. Mohla se tak uskutečnit v divadelním sále klubu Rock Café, který se stal domovskou scénou představení, na konci ledna 2020 beznadějně vyprodaná premiéra.

„Mně se tahle satira líbila. Je to vážné téma, ale zároveň velká sranda. Oceňuji, že scenáristé Jan Nosek Novák a Honza Julínek nechali duch knihy zachovaný a že nutná umělecká licence neposunula celé téma za hranici snesitelnosti a nestala se z toho nějaká sci-fi,“ chválil divadelní zpracování své knihy Jaroslav Kmenta, když jej viděl poprvé.

Dle slov ředitele divadla a spoluautora představení Jana Julínka divadelníci očekávali, že ne ve všech kulturních zařízeních a divadlech si budou chtít představení objednat, s představením se však autorům začaly dít jiné nepříjemnosti – politické zákazy.

„Největší šok jsme zažili, když nám v několika nejmenovaných městech odmítli z politických důvodů pronajmout sál s tím, že by z toho měli problémy. Po medializaci této skutečnosti se však strhl takový zájem, že jsme se nestačili divit,“ říká Julínek.

„Nikdy nezapomeneme na všechny ty vstřícné reakce diváků, ani na případy, kdy za námi po představení přicházeli lidé, kterým Babiš zničil podnikání a život. Přesně tak, jak je to v knize Jaroslava Kmenty,“ dodává.

Divadelní představení Boss Babiš přežilo politické zákazy i pandemii Covidu, kdy se nesměly kulturní akce konat. Dokonce bylo po první vlně „Covidové krize“ úplně prvním divadelním představením v celé ČR, které se hrálo za účasti diváků, a to v Jablonci nad Nisou. Inscenaci, která se po celé České republice odehrála 99x, navštívilo desetitisíce návštěvníků.

Nyní Jana Julínka, Jana Noska Nováka, Anetu Julínkovou, Janu Mudrákovou, Ondřeje Lechnýře a Radka C. Jiříčka, kteří v satiře Boss Babiš hrají, čeká stá repríza, kterou se zároveň rozhodli uspořádat jako derniéru. Poslední uvedení představení Boss Babiš se uskuteční 18. května 2023 od 19:30 v divadelním sále předního pražského klubu Rock Café na Národní třídě. Vstupenky jsou k dostání v předprodejní síti GoOut.net.

„Nechce se mi věřit, že Boss Babiš to „dotáhl“ až na 100. reprízu. Premiéru měl měsíc před covidovým uzavřením divadel a hrál se jen v těch krátkých chvílích, kdy byla divadla povolena. I přes to procestoval celou republiku křížem krážem. Během těch 99 repríz mě bavili i kolegové. Jsou inscenace, které prostě jen odehrajete, ale u Boss Babiše se všichni těšili na každou reprízu. Vymýšleli jsme stále nové a nové aktualizace. A na výsledku to bylo vždy vidět. Bavilo to nás, bavilo to diváky, a ještě to přispělo dobré věci,“ bilancuje Jan Julínek.