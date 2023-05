Dlouho očekávaná přednáška o velkém režisérovi.

Narozen před více než tři-čtvrtě stoletím, dodnes patří mezi nejvlivnější filmaře všech dob. Jeho profesionální kariéra se přehoupla do už šesté dekády, začínající v 70tých letech hity Duel (1971), Jaws (1975) či Close Encounters of the Third Kind (1977) a pokračující komerčními blockbustery E.T. the Extra-Terrestrial (1982), sériemi o dobrodružném archeologovi Indiana Jonesovi nebo o dinosaurech z Jurského Parku až po nejsoučasnější snímky West Side Story (2021) a The Fabelmans (2022). Spielberg je ale autorem i daleko důležitějších, společensky významných děl jako Schindler’s List (1993), Minority Report (2002), Saving Private Ryan (1998), Bridge of Spies (2015) nebo pozapomenutého The Color Purple (1985). Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/steven-spielberg