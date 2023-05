Anglické divadlo v Praze uvede Čechova, jak ho možná neznáte

Čechov, kterého možná ještě neznáte. Přijďte do divadla Na Prádle 25. nebo 26. května od 19 hodin a užijte si komedie Medvěd a Námluvy v podání anglického divadla The Bear Theatre. Jednoaktová komedie Medvěd patřila k Čechovovým nejoblíbenějších a zároveň nejhranějším dílům. On sám řekl, že žije prakticky jen z příjmů z Medvěda. Česká divadla dávají přednost delším Čechovovým hrám, nicméně Medvěda u českých diváků proslavil například Jan Werich v jeho TV adaptaci. Komediální inscenace The Bear a The Proposal vám přinese v anglickém jazyce divadlo The Bear Educational Theatre. To hraje Čechova od svých počátků v roce 1996. Od té doby společnost uvedla přes 10 000 vlastních představení v průběhu uplynulých 26 let a je tak nejdéle účinkujícím anglickým profesionálním divadlem v Česku. A diváky, malé i velké, stále baví!

Přijďte se pobavit a zároveň osvěžit svou znalost angličtiny.

KDE: Divadlo Na Prádle KDY: 25. nebo 26. května od 19h Lístky si rezervujte ZDE: https://goout.net/cs/medved%2Bzadost/szcbxsv/ --- Chekhov as you might not know him. Come to Na Prádle theatre 25th and 26th May from 7pm and enjoy two comedies The Bear and The Proposal, performed in English by The Bear Theatre. A one-act play The Bear was one of Chekhovs´ most popular shows during his lifetime and at one point the author admitted that he was basically living off his income from The Bear. Nowadays, theatres prefer to present his longer plays but Czech theatregoers may know The Bear from the very famous TV version with Jan Werich. You can now see these two extremely funny comedies The Bear and The Proposal by Antons Chekhov presented by The Bear Educational Theatre. This company has performed The Bear from its very beginnings in 1996. Since then the theatre has presented over 10 000 of its own shows over 26 years and such is the longest running English professional theatre in the Czech republic. These productions will be in co-operation with Prague Shakespeare Company. WHERE: Divadlo Na Prádle WHEN: 25th or 26th May, from 7pm To book your tickets, clic HERE: https://goout.net/cs/medved%2Bzadost/szcbxsv/