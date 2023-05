Brutalistická architektura VIII.

Již osmá vycházka za brutalistickými skvosty s historičkou umění Markétou Čejkovou vás zavede do čtvrtého pražského obvodu. Tentokrát se vydáme do obchodního domu i sídla podniku zahraničního obchodu, které jsou typickými ukázkami brutalistických staveb 70. let minulého století v Československu. Představíme si původní rozsáhlý projekt obchodního domu od architektky Věry Machoninové, jeho finální verzi i proměny v čase, divoké červené vlny na stropě i umělecké dílo, které je navzdory jeho monumentalitě možné přehlédnout. Svezeme se první linkou pražského metra k budově bývalého Centrotexu, kde budeme moci objevovat skrytou krásu promyšlené fasády i uměleckých děl v trochu neutěšeném stavu.

Nutná rezervace vstupenek předem.