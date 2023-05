Přijďte na pražský casting do nejprestižnější modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR 2023

Castingová tour se uskuteční ve dnech od 11. května do 20. května v obchodních centrech ve všech regionech České republiky. V pražských nákupních centrech Centrum Černý Most se uskuteční 11. května na Centrálním náměstí od 15:00 a ve Westfield Chodov pak 20. května, od 15:00. Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm. Ambasadorem soutěže je digitální kreativec, cestovatel a youtuber Martin Carev, který bude všemi castingy zároveň provádět. Všichni účastníci castingu absolvují vstupní pohovor se zástupci agentury Elite. V rámci castingů budou probíhat losování o výrobky vlasové kosmetiky Schwarzkopf, produkty veganské pleťové péče Waunt od Oriflame, předplatné časopisu Elle a trička od webu OčkováníprotiHPV.cz, jejichž design navrhl renomovaný český návrhář Jan Černý. Schwarzkopf odborníci poradí, jak se starat o vlasy a na některých castinzích bude možné se nechat učesat profesionálním kadeřníkem. Účastníci budou mít také možnost se zapojit do dalších aktivit značky Schwarzkopf, jako například vytvoření si obalu některého z produktů značky se svým portrétem.

O poradenství a zvýraznění přirozené krásy se na castinzích ve vybraných městech postarají profesionální vizážistky značky Oriflame, od kterých se bude možno nechat nalíčit a zkonzultovat péči o pleť. Nejpozději do 3 týdnů po skončení všech castingů budou kontaktováni všichni ti, kteří postoupí do užšího výběru. Vítězka a vítěz národního finále, jenž spolu s ostatními finalisty absolvují srpnové soustředění v hotelu Andaz Prague, budou reprezentovat Českou republiku na jubilejním 40. světovém finále Elite Model Look.