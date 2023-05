The Complete Works of William Shakespeare

Can six actors really cover thirty-seven Shakespeare plays in less than two hours? This fast-firing comedy does just that as it parodies all of the Shakespeare plays (plus the sonnets!) with only six performers. / The performace is performed in English.

Opravdu může šest herců zvládnout třicet sedm Shakespearových her za méně než dvě hodiny? Tato svižná komedie to dokáže, protože paroduje všechny Shakespearovy hry (plus sonety!) s pouhými šesti účinkujícími. / Představení se hraje v anglickém jazyce.

Divadelní soubor: Prague Youth Theatre

Délka: 120 minut

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE