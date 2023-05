Komentovaná projekce s Libuší Jarcovjákovou

Její umělecká dráha se rozvíjela postupně, ačkoli se věnovala osobním tématům a používala je jako prostředek pro sebereflexi již od raného věku. Libuše Jarcovjáková si na fotografickou zakázku musela počkat až do 90. let. Přijďte se seznámit s osudem této vynikající umělkyně a nechat se unést atmosférou jejích fotografií. „V podstatě vše, co jsem dělala, bylo z vnitřní potřeby, bez naděje, že to bude publikované. Nakonec je to trochu zázrak, že jsem tak soustavně pracovala,“ říká Jarcovjáková.

U příležitosti speciální komentované projekce vám autorka představí nejen svou bohatou tvorbu, ale také vás zavede do světa příběhů, které jsou s ní úzce spjaty. Termín konání: 17/5 2023 19.00