Vrchol malířské renesance – Leonardo dá Vinci, Michelangelo Buonarroti a Raffael Santi

Přednáška v ruštině. Jsou to slavná jména, jejich díla jsou světově známé, myšlenky co měly byli revoluční a detaily jejich biografií nás stale překvapuji. A když si navíc položíme otázku jak se stalo to, že po krutém a strašidelném temném středověku začali umělci tvořit krásné a jemně Madonny, nahé atlety a portréty obyčejných (!) lidi, tak to bude ještě zajímavější!