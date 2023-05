Farby Folk Fest Volume 2

Jarní verze převážně folkového festivalu, tentokrát venku v Kempu Pražačka za dobrovolné vstupné do klobouku. Vystoupí: Ruce naší Dory (alternative - folk) kapela kolem dramatika a spisovatele S.d.Ch., hraje šansony pro třetí tisíciletí. Enigmatické texty o stavu světa, procesu lásky a temném půvabu zániku nesené melodiemi, které neskrývají svou podmanivost. Jana Viktorínová - akordeon, Josef Jindrák (SPB, Kolna, M/Á/J) - kontrabas, S.d.Ch. - kytara, zpěv. Tvrdí jako žulová kostka, křehcí jako sněhová vločka. https://bandzone.cz/rucenasidory https://www.youtube.com/channel/UCLP4pnQJ3m-altafQQ9WA3g Petr Kadlček - bubeník, kytarista, zpěvák, autor písní a textů, na pódiích se pohybuje neuvěřitelných 50 let, hrál v mnoha kapelách: např.: Emise, Kyklop, Tango a domovská skupina Natural, se kterou nazpíval v roce 1984 vlastní hit Já na to mám. V posledních letech se vedle celokapelní činnosti stále více věnuje samostatným akustickým koncertům. https://www.janatomam.cz/ https://bandzone.cz/petrkadlcek https://www.facebook.com/petr.kadlcek.9/ Folkchester United (folk - alternative) - Premier League pražskýho folku. Nedávno vzniklá originální formace, střídající alternativně folkové písně s punkovým přístupem. https://www.facebook.com/FolkchesterUnited https://www.youtube.com/channel/UCNFx3Ez-

2YLlIJCdbk1qGzA Fousáč - Hudební tvorba písničkáře Fousáče se pohybuje na hranici folku a punku a jeho vystoupení jsou nabitá mužskou energií. Originální živou hudbu doplňují autentické texty plné syrové opravdovosti, v nichž se odráží vesnická filosofie a pohled na svět. V roce 2021 mu ve vydavatelství Guerilla Records vyšlo debutové autorské album s názvem Mým vesničanům. https://www.youtube.com/c/Fousáč https://www.facebook.com/aka.fousac/ http://www.guerilla.cz/?s=cd&id=189 Edák bez Bikin - Frontman kapely Bikini Karneval ve své jemnější poloze. https://www.facebook.com/profile.php?id=100087374560184