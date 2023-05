Conor Maynard v Praze

Britský hudebník Conor Maynard se díky TikToku stal jedním z nejsledovanějších indiepopových umělců posledních let, svou dráhu nakopl, když opustil velké vydavatelství. Teď jeho chytlavé skladby o neštěstí v lásce a protloukání se životem konečně našly cestu k milionům posluchačů po celém světě.

V rámci své letní tour přijede také poprvé do České republiky, kde v pražských Žlutých lázních představí své největší hity. Koncert je součástí letního programu My Kind of Summer.

