Kino: Everybody Street

Nahlédněte do života ikonických street fotografů, které inspirovalo jejich jedinečné město – New York. Dokument nahlíží do rušných ulic americké metropole a zachycuje spěch, nepoddajnost i občasné nebezpečí, kterému museli umělci na svých cestách městem čelit.

Představuje esenci americké pouliční fotografie například z pohledu Bruce Davidsona, Mary Ellen Mark, Elliotta Erwitta nebo Marthy Cooper. Cheryl Dunn / USA, Srbsko a Černá Hora / 2013 / 83 min.

