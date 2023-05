Leslie Kern: Gentrifikace je nevyhnutelná a další lži

Vnímáme města všichni stejně? A jak se liší naše potřeby? Proč je potřeba plánovat města pro všechny? Na to vše se ptá kanadská urbánní geografka, profesorka a spisovatelka Leslie Kern ve své knize Feminist City. Nyní se s novou knihou nazvanou Gentrification Is Inevitable and Other Lies zaměřuje na fenomén gentrifikace. Publikaci a stále aktuálnější téma nedostupného bydlení a zdražování života v určitých lokalitách, kterým dnes čelí všechna města, představí autorka v CAMPu.

Jaké kroky máme dělat, abychom gentrifikaci zmírnili, anebo dokonce zastavili úplně? O tom bude Leslie Kern diskutovat společně s urbanistkou Rozálií Kašparovou z IPR Praha.

