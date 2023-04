Lubomír Dostál – Něco odjinud

Lubomír Dostál pracuje především v médiu malby a keramiky. Pro jeho tvorbu je důležité hledání kontinuity s minulostí či snaha o nalezení současného výrazu odvěkých témat. V jeho obrazech se před námi objevují ostrou trávou prorostlé magické prakrajiny. Naturální geomorfní objekty z keramické hlíny nás svojí syrovostí a bytostnou původností přivádí až k halštatské kultuře rané fáze doby železné. Dostálovi je cizí spekulace s obsahem nebo formou - vychází z archetypů přírody, z verifikovaného i tušeného prostoru. Část výtvarníkova díla se zabývá prožitky všednodennosti a jejím obsahem je obyčejná a zpomalená realita s motivem koupání. Dostál začal tyto práce vytvářet již v období normalizace částečně jako osobní odpověď na tehdejší dobu. Koupající se figury navozují především pocit svobody a radosti z volného pohybu.



Dostál se po studiích střední uměleckoprůmyslové školy usadil na vesnici, kde ve skrytu nevlídné doby a v blízkém kontaktu s přírodou našel skromné podmínky k životu a práci. Do roku 1989 se o něm dá mluvit jako o dobře utajeném umělci. Účastní se pouze výstav na neveřejných místech a přátelí se s nekonformními výtvarníky generace sedmdesátých let. Od devadesátých letech se účastní výstav v České republice i v zahraničí.



Lubomír Dostál se narodil 13.3.1950 v Brně, v letech 1965 - 1969 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Vystavuje od první poloviny sedmdesátých let, od konce devadesátých let se účastní výstav také v zahraničí. Po roce 1990 realizoval několik instalací ve veřejném prostoru, například v Brně a Olomouci.