070 Shake v Praze

Hudba rapperky 070 Shake vychází z těch nejtemnějších zákoutí a stínů duše. Její nokturnální zamlžený sound tvoří ideální doprovod k bezesným nocím plným těžkých myšlenek. Na stagi ale vždy předvádí nekompromisní gangsterskou flow – tak jak to předvedla na hlavní stagi festivalu Coachella.

Do Prahy hudebnice, která spolupracovala na virálních singlech s Fredem Again.., Madonnou nebo se zpěvačkou Raye, přiveze svou ceněnou desku You Can’t Kill Me.

