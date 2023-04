Michiyasu Furutani: fell, in turn,

Performance fell, in turn staví do popředí princip gravitace jako jeden z ústředních elementů butó. Michiyasu Furutani přivádí diváky k sérii experimentů, jakými gravitace intuitivně ovlivňuje naše interakce a pozornost k nejbližšímu prostředí.

Fell, in turn můžeme sledovat jako řetězec souvstažností mezi působením scénických objektů a lidského těla, které svým pohybem odhaluje neoddělitelný vztah mezi přítomnými aktéry.

