Hugo Race Fatalists

Během své třicetileté kariéry prožil Hugo Race tisíce životů a vystřídal role skladatele, producenta, hudebníka, spisovatele i interpreta. Jeho hudba prošla od folku k lounge music, od industriálního blues k psychedelii, od world music k elektronice. Z postpunkového Melbourne se v 80. letech vydal fascinujícími cestami, které ho zavedly z Afriky do Turecka, z Berlína přes USA až do Itálie. V roce 2009, po dvou desetiletích a dvanácti albech s hypnotickou psycho-bluesovou berlínskou kapelou True Spirit, natočil Hugo Race (ex-Bad Seeds, The Wreckery) své první sólové album v klasickém písničkářském módu. Album, na němž se proplétají folkové písně, pouštní blues a italské kořeny kapely, dostalo název Fatalists podobně jako kapela, která ho nahrála.