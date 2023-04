Debora St.: Traces of Human Presence – Pivovar

Svým bytím v prostorech minulosti ovlivňujeme budoucnost. A co když ti cestu změním tady a teď? Paměť místa, to živé, co už odešlo a po čem nezbývá než záhada, dokud se po ní nezačneme pídit.

Site-specific instalace a výzkum vycházející z autorčina dlouhodobého zájmu o přirozenost chování ve (veřejném) prostoru.

Intimní zážitek, při kterém návštěvník skrze prostor a předměty v něm odhalí střípky minulosti.

