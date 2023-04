Vzhůru ke hvězdám! Novoměstská filharmonie Hvězdné války a Planety

Vzhůru ke hvězdám s Novoměstskou filharmonií

Hvězdné války a Planety Gustava Holsta v živém provedení přímo pod hvězdnou oblohou.

Mladý symfonický orchestr z Nového Města nad Metují se po dva večery stane strážci galaxie a rytíři Jedi. Doslova a do písmene hvězdný program láká na cestu po Planetách Gustava Holsta. Kapitán téhle vesmírné posádky Marek Klimeš vás vezme na Mars, Venuši a Jupiter.

Jejich intergalaktický let bude pokračovat do světa George Lucase a Johna Williamse. Výpravu do jedné předaleké galaxie, kde se odehrávají Hvězdné války, nenechá fanoušky filmové hudby chladnými.

Novoměstská filharmonie je osmdesátičlenným orchestrem s bohatými zkušenostmi s vystupováním na tuzemských (Smetanova Litomyšl) i mezinárodních (Evropský hudební festival, Musica festa Florence) festivalech, ze kterých si pravidelně přiváží zlaté medaile i další ocenění.

Na svých koncertech kombinuje Novoměstská filharmonie klasickou hudbu s orchestrálními provedením skladeb z filmů a muzikálů. Ve svém domovském regionu pravidelně vyprodává koncerty a zápal jejich mladých hráčů nabíjí přítomné diváky pozitivní energií.

Nenechte si ujít jejich vystoupení v barokním prostředí Valdštejnské zahrady v Praze.

Na viděnou a ať vás provází hudba!