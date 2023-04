Navštivte první ročník Be Unique Day 2023

Chybí Vám motivace rozpohybovat věci, které už delší dobu stagnují? Chybí Vám odvaha? Sebehodnota, klidná mysl a přijetí vlastního těla. To jsou hlavní témata seberozvojové konference BE UNIQUE DAY, která se koná v sobotu 6.5. 2023 v Atriu na Žižkově v Praze. V rámci BE UNIQUE DAY vám koučky pomohou rozkrýt Váš plný potenciál, který potřebujete k dosažení vašich cílů. Ukážou vám základní pilíře, na kterých stojí vaše cesta za úspěchem a autenticitou. Společně se podíváte na to, jak pracovat se stresem, jak najít a především udržet vnitřní harmonii, jak posilovat svoje sebevědomí a plně vstoupit do své opravdové hodnoty a v neposlední řadě, jak se naučit plně přijímat své tělo, náležitě ho vyživovat a pozorně mu naslouchat. Součástí konference budou i praktická cvičení, skupinový coaching a představení řady nástrojů, které Vám pomůžou získané know how implementovat do každodenního života. Večer bude pokračovat ve znamení afterparty a networkingu - návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín, na společnou diskuzi a další doprovodný program.

Catering je zajištěn ze strany pořadatele po celou dobu konání akce. Základní vstupné je 2 500 Kč. Transformační event je pořádaný pod záštitou značky Biuniq, která poskytuje profesionální koučovací a vzdělávací služby firmám i široké veřejnosti. Více o Biuniq a chystané konferenci naleznete na následujících stránkách: https://bi-uniq.com https://bi-uniq.com/be-unique-day/ PROGRAM 9:30 - 10:00 Welcome & Coffee break 10:00 - 12:30 Představení Co je zdrojem vaší autenticity? Praktická část a skupinový coaching 12:30 - 13:30 Oběd 13:30 - 17:30 Your Body Whispers Tajemství vnitřní síly a principy rostoucí sebehodnoty Harmonie mysli a perspektivy, které mění život Získejte život, který vám patří, už za 6 měsíců 17:30 - 20:00 Afterparty, networking, diskuze a sdílení Barbora Botková | Iveta Mužíková Bi-uniq.com Jsou transformační koučky, které díky práci s vašimi unikátními talenty pomáhají urychlit cestu k vaším vysněným cílům. Specializují se na témata sebedůvěry a nadhledu a naučí vás, jak je aplikovat v každodenních rutinách i významných životních situacích. Jejich cestu pojí dlouholeté přátelství a důvěra ve zlomová rozhodnutí, která i jim nejednou změnila život. Misí Biuniq je pomoci vám rozkrýt vaše dary, vaši autenticitu a překonat bloky, které vám brání naplno využívat Váš potenciál.