51. pražský turnaj v go: O pohár Staré žitné myslivecké

Nevšední spojení dvou tradic nabídne turnaj ve strategické hře go, která si v České republice získává čím dál větší oblibu. V pražském Střížkově se na přelomu dubna a května utkají jeho hráči jak o lákavou finanční odměnu, tak o Pohár Staré žitné myslivecké. Propojení gentlemanství, promyšlených tahů a whisky přinese pražské klání v asijské strategické hře go. To se již po 51. stane součástí prestižního evropského turnaje European Grand Prix, a to od 29. dubna do 1. května. Soupeři se v několika kolech utkají nejen o Pohár korejského velvyslance, ale také o Pohár Staré žitné myslivecké.

„Podařilo se nám spojit dvě tradice – jednu herní v podobě go, druhou gentlemanskou v podobě whisky dle původní české receptury,“ říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu. Sofistikovaná hra s historií Kořeny deskové hry go sahají až do 2. tisíciletí př. n. l. Dle taoistické filozofie patří do balíčku tří velkých her spolu s japonskými šachy – šógi – a vrhcáby. Mezi předpoklady hráče go řadíme zejména vytrvalost, trpělivost, vrozenou inteligenci a schopnost strategického uvažování. Hra je nástrojem, jak poznat sebe sama. Charakterizuje ji budování, vzestupy a pády, dočasné prohry i vítězství. Postupným objevováním svého já by člověk měl nakonec porazit hněv, chamtivost a hloupost. Hru go lze považovat za hru gentlemanů, kterým sluší vznešený nápoj v podobě whisky. A tak se Stará žitná myslivecká Selection z dílny u Palírny U Zeleného stromu stala oficiálním nápojem turnaje. Jeho součástí bude také vedlejší turnaj pro děti nebo pro rychlé hráče, a tak si poslední dubnový víkend může zpestřit celá rodina.