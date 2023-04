Přednáška o Quentinu Tarantinovi

Tarantino patří mezi nejvýraznější osobnosti světové kinematografie. Nedávno oslavil 30 let své profesionální filmařské kariéry, ve které je od počátku až dodnes na vrcholu. Při příležitosti jeho 60tých narozenin uvedeme k tomuto jubileu přednášku, sumarizující celou profesní, tvůrčí i osobnostní retrospektivu Quentina Tarantina od počátečních Reservoir Dogs, Pulp Fiction i Jackie Brown přes oba díly Kill Bill či Grindhouse a pozdější díla Inglourious Basterds nebo Django Unchained až k nejnovějším filmům The Hateful Eight a Once Upon a Time in Hollywood.