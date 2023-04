Koncert orchestru Prague Rhythm Kings

Nechte se zavést do doby 20. let, doba Velkého Gatsbyho, nebo doba první republiky. Přeneste se do doby, kdy proudil světem hot - jazz a všichni tančili charleston. Prague Rhythm Kings je profesionální orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze zvukových záznamů nejpřednějších amerických, ale i českých hudebních těles. Díky použití historických interpretačních prvků a hudebních nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku jazzových orchestrů 20. let.