Ben Wendel Group

Jeden z nejuznávanějších saxofonistů a skladatelů současnosti Ben Wendel je u nás dobře znám jako člen slavné kapely Kneebody (nominace na Grammy), která v Jazz Docku již několikrát s velkým úspěchem vystoupila. Jako hráč, skladatel, aranžér či producent spolupracoval také s mnoha dalšími významnými osobnostmi světové hudby: Ignacio Berroa, Tigran Hamasyan, Antonio Sanchez, Gerald Clayton, Eric Harland, Taylor Eigsti, Snoop Dogg nebo Prince. Kromě desek s kapelou Kneebody natočil již pět vlastních sólových alb pro společnosti Edition Records, Sunnyside Records, Motéma Music nebo Concord Records: Simple Song (2009), Frame (2012), What We Bring (2016), The Seasons (2018) a nejnovější High Heart (2020)