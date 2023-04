Point of Few je nové české instrumentální kvarteto organicky propojující světy moderního jazzu, populární a elektronické hudby. Kapela má mimořádně svěží a originální zvuk, jejich hudba je barevná, dobrodružná a proměnlivá jako současná doba. Kapela vznikla v roce 2019 a následné období silně ovlivněné pandemií využila k experimentování a hledání vlastní cesty, Po vydání video-EP Live Sessions a 2. místě v soutěži JazzFruit 2020 vydala v loňském roce vyzrálý a vyprofilovaný debut s názvem Open to Closeness. Na album si pozvala hosta té nejvyšší kvality, newyorského klávesistu, producenta a zvukového mága Jasona Lindnera, kterého můžete slyšet na posledním, ikonickém albu Davida Bowieho Blackstar, nebo třeba v kapelách Donny McCaslina a Marka Guiliany.