Poets of the Fall v Praze

Po dvaceti letech stále na vrcholu, Poets of the Fall vyráží na narozeninovou tour

„Je to až k neuvěření, ale po dvaceti letech jsme stále spolu. Jsme vděční za vaši podporu, proto tenhle speciální moment musíme oslavit společně.“

Jedna z nejpopulárnějších finských rockových kapel Poets of the Fall oslaví dvacet let existence na speciálním turné, které 1. září zavítá do pražského MeetFactory.

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE ZDE