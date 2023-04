VYMĚŇOVAT JDE LECCOS. OBLEČENÍ, KNIHY, KYTKY I DOBRÉ SKUTKY.

Dát přebytečným věcem druhou šanci, je vždycky fajn a má to smysl. Sami si odnesete něco "nového", co vám nejen udělá radost, ale budete mít i jedinečnou možnost podpořit smysluplnou věc.

DobroSwap pod Nuselákem, sobota 6. května, od 10:00 do 14:00

(následně každou první sobotu v měsíci)

V bufetu si během swapu můžete zakoupit občerstvení ze sociálních podniků, tj. takové, na jehož přípravě se podílejí lidé s hendikepem. Koupí každého kusu přispíváte na jídlo pro seniory a samoživitele

První ze série DobroSwapů je věnován "klasickému swapovacímu" tématu udržitelnosti v oblékání, je tedy možné přinést na akci vlastní oblečení na výměnu, každý max. 15 ks, neplatí se žádný účastnický poplatek. Oblečení se pouze s ostatními směňuje, nic se neprodává. K dispozici budou připraveny stoly a štendry

Na akci bude také možnost věnovat jarní a letní oblečení pro maminky v sociální tísni, které poputuje do azylového centra pro ženy s dětmi - darovat lze max. 15 ks dámského a max. 15 ks dětského oblečení do připraveného boxu, vel. 0 - 10 let (limit kusů je nastaven kvůli následné přepravě)

Podpořit můžete sociální a chráněné dílny z celé ČR koupí jejich řemeslných výrobků. K zakoupení budou na našem pop-up stánku